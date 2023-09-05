Секретарь СНБО Украины рассказал, что может дестабилизировать ситуацию в стране

Во время выступления на Киевском форуме по безопасности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказал мнение, что проведение выборов на Украине в условиях вооруженного конфликта приведет к дестабилизации ситуации в стране, пишет агентство « ТАСС ».

На Украине в 2023 году должны пройти парламентские выборы, а в 2024 – президентские. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в условиях военного положения проводить выборы дорого и опасно.

При этом, украинский лидер отметил, что если к моменту выборов президента конфликт с Россией не разрешится, а выборы все равно будут проходить, то он выставит свою кандидатуру на второй срок.

«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - приводит слова Алексея Данилова украинское агентство УНИАН

Западные партнеры отметили, что выборы должны проходить в любом случае. Алексей Данилов пояснил, почему не согласен с такой позицией. Выборы – это способ дискуссий между народом Украины.

В итоге победит одна из сторон, чьи представители займут кресла в Верховной раде и президентский пост. Важно, чтобы это не были пророссийски настроенные политики. В условиях конфликта выборы разделят общество и приведут к дестабилизации обстановки.