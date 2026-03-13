Секретная операция: как мошенники убедили школьницу из Подмосковья уехать из дома с семейными украшениями

Родители 14-летней школьницы из Дмитровского муниципального округа Московской области обратились в полицию в среду, 11 марта, с просьбой помочь в поисках дочери. Сигнал телефона девочки обнаружили в районе Балашихи. Выяснилось, что подросток стала жертвой мошенников. REGIONS разобрался , что произошло с ребенком.

По словам родителей, дочь перестала отвечать за звонки и сообщения. Домой она не возвращалась. Позже мать заметила, что из дома пропали золотые украшения. Как рассказал REGIONS один из членов семьи, полиция оперативно установила место нахождения школьницы. Сигнал мобильного телефона был запеленгован в районе Балашихи, куда сразу направились правоохранители.

По данным издания, на месте подростка не нашли. Однако сигнал телефона продолжал быть активным. По скорости движения удалось установить, что ребенок движется. Выяснилось, что школьница села в такси. Машину остановили, а девочку вернули домой к родителям.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что юная жительница Подмосковья стала жертвой мошенников. Злоумышленники в телефонном режиме убедили ее в проведении секретной операции. Она выполняла требования аферистов: собрала украшения и поехала в соседний город. Курьера уже ищут.

