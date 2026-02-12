Секретные чаты, удаленка и экономия трафика: чем imo удерживает аудиторию в регионах с плохой связью

По данным исследовательской компании Mediascope, американский сервис imo быстро нарастил ежемесячную аудиторию до 10 млн пользователей и вошел в топ-5 самых востребованных мессенджеров, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, внимание пользователей на мессенджеры, которыми они ранее не пользовались, привлечено в связи с ограничениями в работе Telegram и полной блокировки WhatsApp*. Приложение imo, созданное компанией PageBites, Inc., позиционируется как решение для тех, кто не может похвастаться скоростным интернетом.

По данным издания, приложение уверенно функционирует даже в сетях 2G и 3G, бережно расходует мобильный трафик и не требует флагманских характеристик смартфона. Именно поэтому сервис особенно востребован в отдаленных населенных пунктах и у владельцев устройств начального уровня.

Безопасности в приложении уделено особое внимание. Реализована функция удаления сообщений для всех участников диалога, защита от снятия скриншотов, а также режим секретных чатов, защищенных сквозным шифрованием. Переписки в таком формате недоступны третьим лицам. imo легально работает на территории России и свободно устанавливается через официальные магазины приложений.

Ранее «Город55» сообщил, что альтернативой Telegram в России может стать МАХ, «ТамТам» или VK-мессенджер.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.