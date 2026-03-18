Секретный лаз и кодекс молчания: как сталкеры рассказали журналисту о месте, куда свозят старые троллейбусы

В Кемерове существует закрытое сообщество людей, которые изучают заброшенные объекты — старые заводы, покинутые здания и прочие забытые уголки города. Для них это не просто хобби, а настоящая городская археология. Именно сталкеры рассказали, куда отправляют отжившие свой век троллейбусы. «Кладбище троллейбусов» — территория, информацией о которой не принято делиться с окружающими в целях безопасности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Вот какой разговор получился у корреспондента с источником. "Я в одном сообществе нахожусь, и если узнают, что я рассказал, меня потом ногами запинают", — пишет один из сталкеров. По скрытому кодексу сталкеров себя надо зарекомендовать и по знакомству выяснять самые "сладкие"» точки. Самые отважные из них не делятся популярными местами, а сами прорываются туда, где еще никто не бывал», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Чтобы не провоцировать кемеровчан на опасные вылазки, точный адрес корреспондент издания раскрывать не стал. Он отметил, что это огороженная территория, куда перевозчики свозят списанную технику. Зимой там особенно атмосферно, но пробраться сквозь сугробы — та еще задача.

Корреспондент отправился на место на законных основаниях, без тайных лазов и погонь. По колено в снегу, под ледяным ветром и метелью прогулка между списанными машинами превратилась в настоящий квест. Всего на площадке около десятка троллейбусов. Некоторые из них сняли с маршрутов совсем недавно — после 2022 года. Другие стоят здесь гораздо дольше.

«На полу до сих пор лежат осенние листья, старые рекламные листовки, какой-то мусор. Кожа на руле облезает от времени. Но гулять здесь небезопасно. Под снегом скрыто множество металлических деталей и обломков техники — наступив на них, легко повредить ногу», — поделился впечатлениями корреспондент Сибдепо.

По информации издания, в транспорте где-то выбиты окна — то ли вандалы постарались, то ли стекло не выдержало времени. Через разбитые проемы в салон намело снег. На полу валяются оборванные провода, детали схем, выпавшие из панелей.

«И все же многое сохранилось. Обивка сидений на месте. Можно спокойно присесть и на секунду представить, будто троллейбус снова выходит на маршрут и вот-вот объявят следующую остановку», — отметил корреспондент Сибдепо.

