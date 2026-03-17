Пассажиры Подмосковья совершили более 45 млн поездок в автобусах Мострансавто по соцкартам

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили в автобусах АО «Мострансавто» более 45 млн поездок по социальным картам жителя области и столицы, это 45% от общего количества трансакций. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего поездки фиксировали таким способом в МАП №10 г. Королев - более 6,3 млн раз. В тройку лидеров также вошли МАП №12 г. Ногинск и МАП №11 г. Балашиха. В автобусах компании пассажиры также могут оплатить поездку картами «Стрелка» и «Тройка» или банковскими картами.

