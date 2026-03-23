Фиолетовое чудо под ногами: в подмосковных парках зацвели первоцветы из Красной книги

На городских клумбах и в скверах Одинцова зацвели одни из самых нежных вестников весны — крокусы. В этом году из-за раннего потепления в Подмосковье изящные цветы фиолетовых и ярко-сиреневых оттенков появились сразу после схода снега, на несколько недель опередив привычный график.

Цветение крокусов — зрелище эффектное, но скоротечное: полюбоваться яркими красками горожане смогут всего 10–15 дней. Специалисты напоминают, что некоторые виды этих первоцветов, такие как крокус прекрасный и крокус сетчатый, занесены в Красную книгу Московской области. Эти растения находятся под особой защитой, поэтому срывать их или выкапывать в лесах категорически запрещено.

Опытный садовод Надежда Сонина в беседе с REGIONS объяснила, что крокусы играют критически важную роль в экосистеме. По ее словам, они не боятся заморозков и зацветают первыми, становясь практически единственным источником питания для проснувшихся насекомых-опылителей.

Тем, кто хочет вырастить собственную весеннюю поляну, садовод дала несколько советов. Покупать луковицы следует в проверенных питомниках, а высаживать их нужно осенью, в середине сентября. Для крокусов идеально подходят солнечные, защищенные от ветра участки с хорошим дренажем. Чтобы цветы радовали пышным цветением, Надежда Сонина рекомендует выкапывать и рассаживать луковицы раз в три-четыре года после полного высыхания листьев.

Справка: Крокусы (шафран) — одни из самых ранних весенних цветов. В дикой природе Подмосковья встречаются несколько видов, часть из которых охраняется на региональном уровне. Луковицы крокусов ядовиты для грызунов, что делает их устойчивыми к вредителям. В садовой культуре насчитывается более 100 видов и сортов этих первоцветов.

