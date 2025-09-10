Секс как профилактика ОРВИ: уролог назвал пользу от регулярной близости

Эксперт отметил, что секс оказывает положительное воздействие на организм человека. Польза особенно заметна, если процесс происходит в непривычных локациях и с красивым партнером.

«Ежедневная интимная близость повышает иммунитет, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Секс — это хорошая кардионагрузка, так как идет выброс эндорфинов, окситоцина, дофамина, также повышается уровень половых гормонов, улучшается кровообращение в органах таза», — подчеркнул доктор.

Медик Гадзиян обратил внимание, что у каждого человека есть свои потребности по количеству раз занятий сексом в неделю. Желательно, чтобы процесс происходил регулярно. В случае дискомфорта не стоит стремиться добиться нормы.

Что касается нормы, то существует общепринятая статистика. Эксперт представил данные исследования. В таблице группы людей распределены в зависимости от возрастных категорий. В возрастной группе 20-24 года в среднем фиксируется до 180 контактов в год, что составляет примерно 15 раз в месяц. Для категории 25-29 лет этот показатель уменьшается до 162 раз ежегодно (13 ежемесячно). В дальнейшем наблюдается последовательное снижение активности.

«30-34 года — 141 раз в год — 12 раз в месяц; 35-39 лет — 122 раза в год — 10 раз в месяц; 40-44 года — 105 раз в год — 9 раз в месяц; 45-49 лет — 87 раз в год — 7 раз в месяц; 50-54 года — 71 раз в год — 6 раз в месяц; 55-59 лет — 60 раз в год — 5 раз в месяц; 60-65 лет — 38 раз в год — 3 раза в месяц; 65+ и больше — по желанию», — сообщил REGIONS.

Эксперт обратил внимание, что секс не может заменить все рекомендации по оздоровлению в осенне-зимний период. В обязательном порядке стоит соблюдать профилактику ОРВИ.

