Секс как профилактика ОРВИ: уролог назвал пользу от регулярной близости
Уролог Гадзиян: регулярный секс осенью повышает иммунитет
Хирург, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян высказал мнение, что ежедневный секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций, сообщил REGIONS.
Эксперт отметил, что секс оказывает положительное воздействие на организм человека. Польза особенно заметна, если процесс происходит в непривычных локациях и с красивым партнером.
«Ежедневная интимная близость повышает иммунитет, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Секс — это хорошая кардионагрузка, так как идет выброс эндорфинов, окситоцина, дофамина, также повышается уровень половых гормонов, улучшается кровообращение в органах таза», — подчеркнул доктор.
Медик Гадзиян обратил внимание, что у каждого человека есть свои потребности по количеству раз занятий сексом в неделю. Желательно, чтобы процесс происходил регулярно. В случае дискомфорта не стоит стремиться добиться нормы.
Что касается нормы, то существует общепринятая статистика. Эксперт представил данные исследования. В таблице группы людей распределены в зависимости от возрастных категорий. В возрастной группе 20-24 года в среднем фиксируется до 180 контактов в год, что составляет примерно 15 раз в месяц. Для категории 25-29 лет этот показатель уменьшается до 162 раз ежегодно (13 ежемесячно). В дальнейшем наблюдается последовательное снижение активности.
«30-34 года — 141 раз в год — 12 раз в месяц; 35-39 лет — 122 раза в год — 10 раз в месяц; 40-44 года — 105 раз в год — 9 раз в месяц; 45-49 лет — 87 раз в год — 7 раз в месяц; 50-54 года — 71 раз в год — 6 раз в месяц; 55-59 лет — 60 раз в год — 5 раз в месяц; 60-65 лет — 38 раз в год — 3 раза в месяц; 65+ и больше — по желанию», — сообщил REGIONS.
Эксперт обратил внимание, что секс не может заменить все рекомендации по оздоровлению в осенне-зимний период. В обязательном порядке стоит соблюдать профилактику ОРВИ.
