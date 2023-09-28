Секс, наркотики, торговля людьми: Как отбывают наказание в колониях заключенные

Эксперты рассказали о махинациях, которые существуют между заключенными и сотрудниками колоний в России, сообщает newizv.ru .

В Бутырской тюрьме заключенный постоянно держал при себе белые листы формата А-4, что привлекло внимание надзирателей. Сначала проверили, нет ли психических отклонений у мужчины. Пришел отрицательный ответ.

Тогда отправили на экспертизу листки бумаги. Выяснилось, что они были пропитаны наркотическими средствами. Эксперты рассказывают, как запрещенные вещества попадают заключенным в колонию.

«В СИЗО и колонии все попадает или через сотрудников или через адвокатов. Но чаще через сотрудников. Мужчине с ЛСД-листками все организуют теперь в соответствии с Уголовным кодексом. А в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом пока что организуют, скорее всего, ШИЗО», — комментирует «НИ» бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Адвокат Ирина Бирюкова рассказала, что наркотические средства проще всего переедать в колонию. Находят различные способы: пропитывают бумагу, перемешивают с соком.

Эксперт Ильдар Закиров рассказал, что в каждой колонии есть смотрящий. Он выбирает, кто из заключенных отправится на работу к человеку, который занимает высокий руководящий пост в любой отрасли.

Раньше осужденные строили дачи, но сейчас спектр работы широкий. Взамен такие мужчины могут пользоваться определенными привилегиями. Им разрешают принимать запрещенные предметы от родственников или других посетителей.

«Лет десять назад мой подзащитный — не бедный предприниматель очутился на зоне, и ему были доступны почти все прелести жизни, к которым он привык на воле. Шашлыки, алкоголь, девушки, баня, мог даже на пару дней отлучиться с зоны отдохнуть. Все провозилось, все проносилось, функционировал обмен услуг. Сейчас в лютые времена, кстати, не уверен что это возможно. Но тогда в тюрьмах работал принцип: все покупается и все продается», — рассказывает юрист Ильдар Закиров.

В тюрьмах некоторым заключенным получается удовлетворить сексуальную потребность. Услуги предоставляют женщины-адвокаты, рассказал Рустам Чернов. Эксперт также объяснил, как можно не отбывать наказание:

«Человек попадает в тюрьму, но сидеть там не намерен. Он платит наперед за свое отсутствие, из расчета $100-200 в сутки, его снимают с розыска и со всех сопутствующих баз, он получают загранпаспорт, выходит из колонии и выезжают за рубеж. У нас многие такие сограждане потом задерживаются в Испаниях, Мексиках за случайный дебош, а потом выясняется, что по документам они вообще-то в российских тюрьмах сидят. ФСИН — еще та организация, это надо иметь ввиду», - рассказал Рустам Чернов

Ранее стало известно, что в приморской женской колонии осужденным обстригли волосы. Женщины заявляют о физическом и психологическом насилии.