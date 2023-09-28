В приморской женской колонии осужденным насильно обстригли волосы: продолжение истории

Лечение педикулеза средствами для животных, избиение осужденных и принудительное обстригание волос «под ноль» без резких на то причин – о таких правонарушениях по отношению к заключенным исправительной колонии №10 Пермского края рассказывают их родители, сообщает vostokmedia.com .

О том, что в Приморском крае обстригли женщин-осужденных, стало известно несколько дней назад. В колонии сообщают, что выполнили стандартную процедуру из-за распространения эпидемии педикулеза. Сами женщины уверены, что таким способом их наказывают и издеваются. Никаких проблем со здоровьем у заключенных не было.

Теперь родители осужденных обращаются в редакцию и рассказывают о беседах со своими дочерями. У некоторых есть аудиозаписи, которые они сделали во время телефонных разговоров.

«Меня увели, я умоляла — давайте я закажу средство из дома, завтра его уже привезут, если нужно я здесь останусь на улице, без еды даже, никуда не буду заходить даже, только не брейте. «Нет и все»», —говорит одна из осужденных матери.

У одной из заключенных волосы были ниже пояса. После того как ее обрили, у женщины началась истерика. Теперь в ее карте стоит особая отметка, что заключенная склонна к суициду.

Еще одна женщина пыталась убежать и не дать себя брить. Ее избили. Она демонстрировала синяки и ссадины. Имеются соответствующие документы. Волосы все-таки обрезали.

Начальник колонии Грицкова утверждает, что именно эпидемии не было, но несколько случаев заболевания зафиксировали. Обрили только тех, у кого были обнаружены вши. Осужденные и их родные отрицают такую информацию.

Матери заключенных заявляют, что некоторых женщин действительно лечили от педикулеза, но средством для животных. «Креолин» - ветеринарный препарат, который обладает специфическим запахом.