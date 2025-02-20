Секс-скандал с участием подростков: родителям прислали интимное видео их дочери

Пресс-служба Мариинского городского суда проинформировала, что 13-летнего и 18-летнего местных жителей обязали выплатить компенсацию за «слив» интимного видео с участием несовершеннолетних, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, конфликт произошел полтора года назад. 13-летний подросток снял процесс интимной близости своих несовершеннолетних знакомых. Он переслал видео своего 18-летнему приятелю, который поступил аналогичным образом. В итоге видео быстро распространилось среди многих пользователей. Получателем также стала 18-летняя девушка, которая переслала его родителям участницы интимного процесса.

По информации суда, родители девушки обратились в полицию. За съемку и распространение видео к ответственности привлекли 13-летнего и 18-летнего жителей. В действиях девушки, адресовавшей видео родителям, состава преступления не нашли.

«Было установлено, что, направляя родственникам полученные ею файлы, девушка была уверена, что никому из посторонних лиц эти материалы переданы не будут», — сообщила пресс-служба Мариинского суда.

В суде сообщили, что 13-летний школьник обязан в качестве моральной компенсации выплатить по 20 тыс. руб. каждому из подростков, которые были на видео. Совершеннолетний участник конфликта должен выплатить девушке 35 тыс. руб., а ее возлюбленному — 20 тыс. руб. Кроме того, в связи с достижением 18-летнего возраста он был привлечен к уголовной ответственности и получил условный срок.

Ранее девушка-подросток сообщила, что всю ночь ее насиловали разные мужчины в квартире в Выксе.