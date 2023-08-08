Секс-вечеринка в Тюмени 1 сентября: Школьная форма понадобится не только ученикам

В Тюмени в первый день осень пройдет секс-вечеринка, сообщает nashgorod.ru .

Предполагается, что на мероприятии соберется около 50 человек, каждому из которых гарантирую конфиденциальность. Главное требование – соблюдать дресс-код. Люди должны приходить в школьной форме. Членские взносы составляют две тысячи рублей. Мероприятие будет проводить ведущий. Также приглашен DJ. Будет организован фуршетный стол и коктейльный бар.

Ранее организаторы рассказали о том, как в Тюмени проходят секс-вечеринки. Они считают, что подобные мероприятия укрепляют семьи, способствуют долгой супружеской жизни. Вечеринки помогают снять напряжение, что уменьшает риск насилия на улицах.

Запретов нет никаких, если все участники согласны на происходящее. Мужчины и женщины предварительно обходят медицинские заведения, чтобы не передать партнеру никакой инфекции. Организаторы подготавливают средства индивидуальной защиты. В помещении, где проходят вечеринки, много комнат для уединения с особенным вайбом.

На вечеринках запрещено снимать все происходящее на видео или делать фото. Попасть в клуб не так просто. Предварительно каждый должен объяснить, почему он хочет стать участником мероприятия.