Сектант убедил пенсионерку переписать недвижимость на сына «из прошлой жизни»

Родственники умершей 80-летней женщины из Новосибирска столкнулись с проблемами при вступлении в наследство. При жизни пенсионерка завещала квартиру своей внучатой племяннице. Однако в юридическом реестре было указано имя наследника, который не имеет родственного отношения к семье.

Родные утверждали, что ухаживали за женщиной, помогали ей при жизни, в конфликты не вступали. Имя наследника было им неизвестно. Выяснилось, что женщина познакомилась с сектантом. Он рассказал ей о переселении душ. Пенсионерку заверили, что в прошлой жизни у нее был сын, проживающий теперь в Кургане. Родственники доказали в суде, что женщина составляла завещание под воздействием других людей. В тот момент она была психически нездорова. Суд стал на сторону родных пенсионерки.

Ранее сообщалось, что грабитель обокрал жителя Подмосковья, собиравшегося купить автомобиль.