Грабитель обокрал жителя Подмосковья, собиравшегося купить автомобиль

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Дубна задержали 36-летнего ранее судимого за кражи жителя Ярославской области, которого подозревают в совершении грабежа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, грабитель пришел в кредитную организацию, расположенную на улице Тверской, и хотел вырвать из рук мужчины пакет с деньгами, когда тот вносил денежные средства в банкомат. Пакет порвался, поэтому злоумышленник ударил мужчину и похитил более 50 тысяч рублей.

«В ходе беседы с полицейскими потерпевший сообщил, что ограбили его в тот момент, когда он пытался через банкомат внести свыше 600 тысяч рублей на счет мужчины, у которого он собирался купить автомобиль», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

По ее словам, деньги грабитель потратил «на личные нужды». В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 30, ч.2 ст. 161 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

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