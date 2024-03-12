Сельчане в Омской области могут остаться без воды из-за длинной улицы

Воду жителям привозят один раз в неделю при условии, если не произошло никаких форс-мажоров. Так, в феврале сломался КАМАЗ, на котором ее доставляют, и люди остались без воды. После ремонта автомобиля воду снова стали доставлять, но с перебоями в графике. Водитель объяснил, что привозить воду некому. Он находился на больничном и был вынужден выписаться ранее необходимого срока. Подвозить воду к каждому дому ему сложно.

«У вас улицы длинные, я вот раньше времени с больничного буду выходить, чтобы вам воду возить. Разливальщика нам не дают. А если возле каждого дома я буду прыгать, точно еще сильнее на больничный уйду», — рассказал жителям водитель.

Мужчина отметил, что больше никто не хочет развозить воду. Предложил два варианта: либо люди приносят тару и ставят кучнее, либо воду будут выдавать в одном месте возле местной администрации. С тяжелым грузом каждому придется самостоятельно добираться до своего дома.

Люди больше не намерены терпеть отсутствие воды. Они отмечают, что в современном мире такое отношение просто недопустимо. Власти должны были давно провести водопровод.

«Вся деревня на уши встала, собираемся писать президенту. 21 век на дворе. У нас в 10 км от нас прекрасная есть вода, но до нас не дотянули водопровод. Теперь у нас проблема с водой, и все молчат», — сообщила Городу55 Любовь Нечаева.

Ранее мы сообщали, что украинский боец три дня выхаживал российского военного. Он приносил ему воду из лужи, чтобы тот мог выжить до прибытия эвакуационной бригады.