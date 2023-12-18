«Селедка под шубой»: польза салата и советы по приготовлению

Несмотря на большое разнообразие рецептов различных салатов, некоторые блюда считаются классикой для празднования Нового года. Одно из них - это «Селедка под шубой», сообщает newstracker.ru . Кулинарные эксперты делятся советами, как сделать салат менее соленым и калорийным, а также рассказывают о его полезных свойствах.

Слишком соленая селедка. В таком случае можно предварительно замочить рыбу в воде примерно на пять минут. Или воспользоваться другим советом - добавить больше одного из овощей или же понемногу всех сразу.

Слишком калорийное блюдо. В составе салата нет ингредиентов, которые негативно отражаются на фигуре человека. Чего не скажешь о заправке. Если добавлять майонез, можно резко увеличить калорийность на сто грамм продукта. Лучше выбирать нежирный йогурт или к сметане добавить горчицу, немного соли и сахара.

«Количество калорий в селедке под шубой примерно составляет 190-192 ккал на 100 грамм. Жирность салата зависит от выбранного майонеза и сельди. Белки, жиры и углеводы в селедке под шубой на 100 граммов следующие: белки — 6, жиры — 16, углеводы — 7.», - отмечает NewsTracker

Фото: [ ©Виталий Невар/РИА Новости ]

Главный ингридиента салата - это селедка, которая богата на Омега-3, белки и углеводы. Также добавляют овощи: свеклу, морковь, картошку, которые являются кладезю витаминов и клетчатки. В свою очередь свекла и морковь из-за содержания антиоксидантов защищают клетки и предотвращают развития некоторых заболеваний.

Диетологи рекомендуют следить за количеством съеденной порции, особенно если в качестве заправки выбирали майонез.

Ранее врач-инфекционист Анна Свентицкая рассказала, сколько времени могут храниться заправленные салаты.