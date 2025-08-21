Селекционеры Подмосковья вывели новый сорт облепихи

В питомнике растений агрофирмы, расположенной в Люберецком округе Московской области, внедрена технология выращивания сельскохозяйственных культур. Как сообщил REGIONS, специалисты начали практиковать прививку кустарников на плодовые деревья, используя в качестве примера яблони и груши.

Данная методика демонстрирует преимущества для садоводов и фермерских хозяйств. По информации от представителей питомника, технология позволяет рационально использовать посевные площади, одновременно расширяя сортовое разнообразие выращиваемых культур. Это особенно актуально для владельцев небольших земельных участков, стремящихся увеличить их продуктивность.

«В этом году мы выпустим уникальный продукт — семейная облепиха. Это когда мальчик и девочка находятся на одном растении», — рассказал руководитель питомника Николай Сальников.

В настоящее время в питомнике культивируется более трех тысяч видов сельскохозяйственных растений. Технология прививки, применяемая в питомнике, представляет собой метод вегетативного размножения растений, при котором часть одного растения (привой) соединяется с другим (подвоем) таким образом, что они продолжают расти как единый организм. Это позволяет сочетать лучшие характеристики разных сортов и видов.

