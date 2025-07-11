Сельхозпроизводители призвали зафиксировать оптовые цены на картофель

Участники рынка нашли способ, как нивелировать влияние сезонных факторов при ценообразовании. Они предлагают зафиксировать оптовые цены на картофель, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, в последнее время в российской рознице было зафиксировано существенное подорожание картофеля. Производители отметили, что согласно действующим правилам, в договорах указываются исключительно объемы поставок. Уже на торгах определяется стоимость товара. Специалисты предложили сетям перейти на долгосрочные контракты, в которых будет указана фиксированная стоимость продукции.

По информации Shopper’s, с подобной инициативой обратился глава Картофельного союза Сергей Лулехин. Спикер выступал на совещании в Минсельхозе. В мероприятии участвовали представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Предложение было адресовано ритейлерам и сельхозпроизводителям. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина в беседе с «Ъ» подтвердила информацию.

По мнению Губиной, реализация предложения позволит снизить ценовую турбулентность на рынке. Производители также оценят преимущества заключения договоров по-новому: процесс управления денежными потоками будет упрощен.

«В ФАС также поддерживают эту инициативу — это позволит в том числе нивелировать влияние сезонного фактора на формирование закупочных цен на продукт. В службе сообщили „Ъ“, что в долгосрочных контрактах необходимо также установить ответственность сторон за невыполнение условий», — указано в статье издания.

Корреспондент направил запрос в различные известные торговые сети РФ с просьбой прокомментировать предложение. На момент публикации материала ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились цены на картофель и яйца.