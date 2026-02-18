Семь дат для памяти: когда в 2026 году православные будут молиться об ушедших и как правильно это делать

В череде будней православный календарь оставляет место для особых дат, наполненных тишиной и молитвой. Родительские субботы — это не день скорби, а возможность почувствовать связь с теми, кто ушел, через общую церковную молитву. В 2026 году таких дней семь, и у каждого — свое место в богослужебном круге. О смысле традиции и о том, как правильно провести поминальные дни, REGIONS рассказал священник Матвей Степанов.

В 2026 году православные верующие отметят семь родительских суббот. Первая из них, Вселенская Мясопустная, уже прошла 14 февраля. В марте поминальные дни придутся на 7, 14 и 21 числа — это субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста. После Пасхи, 21 апреля, наступит Радоница — особый день поминовения, который всегда выпадает на вторник. Завершат годовой круг две родительские субботы: Троицкая 30 мая и Димитриевская 7 ноября.

«Часто люди спрашивают: зачем нужны специальные дни, если можно помолиться об усопших в любой момент? Дело в том, что родительская суббота — это соборная молитва, когда вся Церковь единым сердцем ходатайствует о своих чадах, отошедших в вечность. Это наше общее дело любви, которое сильнее одиночного прошения», — поясняет отец Матвей.

Чтобы родительский день не превратился в простую формальность, а стал временем подлинной духовной связи с ушедшими, священник советует обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Центром поминовения должно стать храмовое богослужение. Лучше всего прийти на утреннюю панихиду или парастас, подать записку с именами усопших и молиться вместе с верующими. Если по каким-то причинам присутствовать в храме не получается, можно помолиться дома — прочитать канон об усопших или акафист, зажечь свечу перед иконами и вспомнить родных простыми, искренними словами.

«Важно различать вселенское и частное поминовение. В февральскую и майскую субботы мы молимся обо всех крещеных христианах, когда-либо живших на земле. В остальные дни особенно тепло вспоминаем своих сродников — родителей, близких, друзей», — уточняет священник.

После молитвы хорошо отправиться на кладбище, отметил священнослужитель. Привести могилу в порядок, зажечь лампадку, постоять в тишине. Важно помнить, что это время предназначено для тихой молитвы, а не для застолья с алкоголем, которое часто ошибочно считают обязательным атрибутом поминок.

И наконец, добрая память об ушедших может выражаться в делах милосердия. Помощь нуждающимся, пожертвование на храм или просто бескорыстный поступок, совершенный в их честь, — это самый живой и искренний плод нашей любви, который не требует слов, но говорит о многом.

«Порядок действий не случаен. Сначала — соборная молитва в церкви, где душам усопших действительно нужна наша поддержка. Потом — наше личное участие: молитва дома и благоустройство места упокоения. Так мы выстраиваем целостный день памяти», — советует отец Матвей.

