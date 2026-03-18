Семь выстрелов в упор: суд взыскал 60 тыс. руб. с семьи подростка, стрелявшего в сверстника после Дня шахтера

Телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области проинформировал о завершении рассмотрения дела по факту стрельбы в Мысках после празднования Дня шахтера в 2025 году, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, стрельбу открыл подросток, который после праздника находился в городе с пневматическим пистолетом. Он практически в упор совершил несколько выстрелов в своего сверстника. Предварительно между ребятами произошел конфликт.

В пресс-службе отметили, что иск в суд подала городская прокуратура. В документе указали единственное требование — отстоять интересы пострадавшего ребенка. Во время судебных разбирательств было установлено, что подросток произвел более семи выстрелов в упор. Пистолет хранился у него в кармане.

По информации издания, дело рассматривали в Мысковском горсуде. В январе 2026 года суд принял решение взыскать с подростка моральную компенсацию в адрес пострадавшего сверстника в размере 60 тыс. руб. Если несовершеннолетний гражданин не может выполнить требование, деньги обязаны выплатить его родители. Решение суда вступило в законную силу.

«Эта сумма должна помочь мальчику пережить последствия жестокой выходки», — указано в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

