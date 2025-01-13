Семье староверов из Бразилии выдали гражданство РФ и повестку в военкомат

В сообщении указано, что помощь оказали семье Гуськов. Они переехали из Бразилии в Дальнереченский район в рамках государственной программы по оказанию содействия переселению соотечественников из-за границы в РФ в случае их добровольного решения. В торжественной обстановке старообрядцам вручили паспорта РФ. Сотрудники полиции поздравили семью с получением гражданства. Они пожелали старообрядцам счастливой жизни в Приморском крае и благополучия.

В ведомстве сообщили, что в рамках мероприятия Порфирию Гуськову вручили повестку в военкомат. Мужчине предстоит встать на воинский учет и пройти службу в ВС РФ.

«Порфирий Гуськов и Минадора приняли Присягу, поклявшись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции», — указано в сообщении.

Порфирий и Минадора в одном из интервью ранее рассказывали, что родились в Бразилии. Их предки проживали в России. Семья была вынуждена покинуть Родину. Узнав о госпрограмме, семейная пара решила восстановить справедливость и вернуться на родную землю. Минадора призналась, что переезжать было страшно. Порфирий рассказал, что в Бразилии работал в найме: выращивал бобы, сою и следил за скотом. В Россию семья приехала в 2024 году.

Ранее источники в ФССП РФ раскрыли количество мигрантов, которых выдворили в 2024 году.