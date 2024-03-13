Семье военного СВО в Магнитогорске сосед каждое утро включает похоронный марш

В Магнитогорске семье военного СВО сосед каждое утро включает похоронный марш. Жена бойца рассказала об этом в социальной сети. Она утверждает, что конфликт начался задолго до ухода мужа на СВО, сообщает kursdela.biz .

«Курс дела» направил запрос в полицию Магнитогорска, чтобы опровергнуть или подтвердить информацию из поста в социальной сети. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили конфликт между соседями и обещали разобраться в ситуации. Начальник Управления МВД России по г. Магнитогорску лично контролирует ситуацию.

«Руководству Отдела полиции «Орджоникидзевский» поручено вникнуть и подробно разобраться во всех обстоятельствах. В целях разрешения конфликтной ситуации с ее участниками проведут дополнительную встречу, в ходе которой полицейские разъяснят нормы законодательства, регулирующие отношения между соседями», — ответили в полиции Магнитогорска на запрос «Курса дела».

Конфликт, как утверждает автор поста, начался несколько лет назад. Сосед снизу употребляет спиртные напитки и громко слушает музыку в ночное время. Ему сделали замечание. Тогда мужчина заявил, что дети женщины громко себя ведут. Их бег по квартире ему мешает.

Замечание семья не проигнорировала. Поменяли пол. Мужчина продолжал жаловаться каждый раз, как на пол падала игрушка. Когда глава семьи принял решение отправиться в зону СВО, каждое утро сосед начал будить его жену и детей похоронным маршем.

Спустились с сестрой к соседу попросить выключить все это безобразие и прекратить ударять в потолок. Были избиты его дверью, сдали побои, — рассказала жена военного СВО.

Ранее президент Владимир Путин выразил слова благодарности участникам СВО.