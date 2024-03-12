Президент Путин выразил слова благодарности участникам СВО

Президент Путин выразил слова благодарности всем участникам специальной военной операции. Как сообщает РИА Новости, глава страны в частности обратился к таким людям, как Амир Акаев. Мужчина является участником СВО, а также финалистом конкурса «Лидеры России».

Президент заявил, что благодаря жизненной позиции подобных граждан, жители России чувствуют себя уверенно. Амир Акаев также услышал слова благодарности в адрес своей мамы, а еще был назван воином. Глава государства уточнил, что это понятие проявляется в интеллектуальных, гражданских и военных качествах жителя Черкесска. Осенью 2022 года Амир получил повестку и отправился на СВО. Как заявил мужчина, он не испытывал никаких сомнений в правильности принятого решения.

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