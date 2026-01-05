Семейная концепция: Wildberries запустила фирменные отели на зарубежных курортах

Путешественники смогут в скором времени отдыхать в отелях нового бренда, сообщил ТАСС.

Совместная компания Wildberries и Russ Travel (РВБ) в партнерстве с туроператором Fun&Sun представила фирменную сеть отелей на зарубежных курортах. Первое заведение нового бренда будет открыто в Египте, о чем сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы РВБ, запуск первого отеля под брендом WB Travel запланирован на 15 февраля 2026 года. В настоящее время на объекте ведутся масштабные ремонтные работы: обновляются гостевые номера, реконструируется главный ресторан, вестибюль и другие общественные зоны.

Ключевым направлением новой концепции является создание комфортных условий для семейного отдыха. Разработчики сделали особый акцент на удобствах для гостей с детьми и на безупречном уровне всей инфраструктуры отелей, отметили в компании.

«В планах — запуск в 2026 году еще нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции», — добавили в компании.

