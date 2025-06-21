Израиль ударил по очередному ядерному объекту в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности, по объекту в Исфахане. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Это уже третий за последнюю неделю ракетный удар по ядерным объектам иранского государства.

«Цех по производству центрифуг в иранском городе Исфахан был поражен», — уточнил Гросси.

Он добавил, что ядерный материал на предприятии не содержался, поэтому радиологических последствий ожидать не стоит.

21 июня ЦАХАЛ сообщил, что ВВС нанесли массированные удары по десяткам объектов на территории Ирана ночью, включая объект ядерной энергетики и четыре ракетные установки. В израильской армии подчеркнули, что в этой операции было задействовано около 50 истребителей, которые сбросили примерно 150 боеприпасов по целям.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале масштабной операции «Восходящий лев», направленной против ядерной программы Ирана и инфраструктуры баллистических ракет.

Военная операция Израиля предусматривает нанесение ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в том числе по объектам в Нетензе, Исфахане, Фордо и Араке. Помимо этого, ЦАХАЛ атаковал иранские военные базы, авиационные силы, системы противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки и ракеты типа «земля-земля».

Операция затронула также объекты военной промышленности и нефтегазового сектора, включая месторождение Южный Парс и важные нефтеперерабатывающие предприятия.

Ранее стало известно, что в результате израильского удара в Иране погиб ученый-ядерщик Табатабаи-Камше и его жена.