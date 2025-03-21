Семья мобилизованного участника СВО полгода искала тело погибшего тагильчанина

В пятницу, 21 марта, в Нижнем Тагиле состоится церемония прощания с участником спецоперации Андреем Владимировичем Порецким, который погиб в августе 2024 года, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, боец погиб, выполняя боевое задание на покровском направлении в августе 2024 года. Родственники рассказали, что Андрей был мобилизован. Работал в Нижнем Тагиле на кирпичном заводе. Боевой опыт он получил в Чечне, куда отправился по контракту после службы в армии. В зоне СВО служил в мотострелковой бригаде.

По информации издания, мобилизованного бойца направили в Донецк. В 2024 году тагильчанин ушел на боевое задание в качестве командира взвода. Спустя несколько дней родственникам сообщили о его гибели. Дома его ждали родные, дочь и сын. Семье сообщили, что военнослужащий попал под минометный обстрел. Трагедия произошла вблизи поселка Сергеевка.

По данным издания, поиски бойца начались сразу после того, как был установлен факт его гибели. Родственники принимали активное участие. Тело вернули семье в феврале 2025 года. Прощание состоится в зале местного ритуального комплекса.

«Был патриотом своей страны. Он был любящим отцом, дядей, племянником, братом, крестным папой и настоящим другом. Он знал, куда он шел, хотя мы его и отговаривали, до сих пор не можем поверить в его гибель», — рассказала редакции TagilCity.ru сестра бойца Анастасия

По данным издания, во время службы житель Нижнего Тагила был награжден медалью.

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