Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

Российский боец чуть не замерз ночью в деревне в Курской области, где прятался от неприятельских наблюдателей. На помощь ему пришел петух, который помог согреться. Рассказ военнослужащего привел портал News.ru.

Российский военнослужащий с позывным Грузин рассказал историю, которая произошла с ним в ноябре прошлого года в Курской области. Он прятался от противника в деревне Обуховке. Было очень холодно. Выйти из укрытия было нельзя, поскольку его тут же засекли бы вражеские наблюдатели с помощью тепловизоров.

«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: «Ку-ку-ку», — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий», — указал он.

Боец засунул птицу под бронежилет и благодаря этому сумел согреться. В противном случае, по признанию Грузина, он мог бы замерзнуть насмерть.

Ранее сообщалось, что тему положения ВСУ в Курской области подняли Трамп и Зеленский во время разговора по телефону. Они договорились о более тесном обмене данными по мере развития ситуации на линии боевого соприкосновения.