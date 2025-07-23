«Семья семей»: для россиян провели познавательную лекцию

Практикующий психолог Дмитрий Львов на площадке регионального управления Росреестра в рамках просветительского мероприятия проекта «Знание.Государство» изучил основные механизмы понятия, его исторические корни и разобрал структуру. Своими наблюдениями эксперт поделился с аудиторией. В ходе лекции стало понятно, что обществу важно разобраться в двух важных моментах.

По мнению эксперта, с одной стороны, современное общество ставит личность превыше всего. С другой, интересы семьи должны быть самыми приоритетными для каждого человека. Психолог также отметил важность модели «растянутой семьи семей». Родные люди, даже находясь в разных точках страны или мира, находят способ общаться. Они созваниваются, создают групповые чаты. Иногда объединяются люди, не имеющие кровную связь — друзья, коллеги или соседи. Они также проявляют по отношению друг к другу на эмоциональном фоне семейные связи. Эксперт уверен, что обмануть человеческую природу невозможно.

«Человеческая культура и цивилизация могут принимать какую угодно форму, но основы ее всегда будут неизменны. И одна из таких основ — семья. Пока жива наша цивилизация, пока живы люди — будет жить и это явление», — поделился лектор.

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