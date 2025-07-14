Родившая седьмого ребенка внучка Стриженова провела в Подмосковье важный ритуал

Внучка легендарного актера Олега Стриженова Александра продолжает удивлять поклонников своей насыщенной жизнью. Как пишет KP.RU, недавно она крестила младшую дочь Варвару, седьмого ребенка в большой семье.

Таинство прошло в подмосковном храме блаженной Ксении Петербургской, а крестным стал близкий друг семьи. По признанию внучки Стриженова, это стало священным ритуалом и очень важным событием в семье.

Отметим, что это уже не первый общий ребенок с нынешним мужем Павлом — пара тайно расписалась и устроила свадьбу в Сочи, объединив большую семью, где прекрасно уживаются дети от разных отцов.

«Еще один его ребенок в нашей семье. Сегодня мы снова стали родней, теперь он дважды кум и крестный наших дочек. О таинстве обязательно расскажу, но позднее…» — поделилась женщина.

Напомним, что первую дочь Александра родила в 19 лет. Затем были отношения с Александром, подарившие ей двоих детей, и брак с Артуром, от которого появились еще двое малышей. Жизнь приготовила испытания — один из сыновей имеет инвалидность, а у младшей дочери Марианны подозревают серьезные проблемы со здоровьем. Варвара стала седьмым ребенком.

Несмотря на сложности с некоторыми наследниками, Александра находит силы радоваться жизни.

Ранее сообщалось, что погибла Елена Земляникина, актриса театра и кино, дочь известной актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова.