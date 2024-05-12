Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что Россия всегда готова провести с Украиной мирные переговоры, однако они не могут стать причиной завершения СВО до того момента, пока все поставленные ранее задачи не будут выполнены, сообщили РИА Новости .

На Украине считают, что переговоры с Россией должны привести к капитуляции РФ. Главное тому доказательство — это план, составленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот документ никак не может стать основой для мирных переговоров.

«Мы всегда готовы к переговорам, но не о капитуляции России, а о реализации тех целей, которые изначально были поставлены перед специальной военной операцией», — высказал мнение Владимир Чижов.

Владимир Чижов уверен, что старт переговоров может начаться только после того, как украинские политики разделят мнение российских о необходимости выполнения всех целей СВО. Нынешний киевский режим себя дисквалифицировали, поэтому на данный момент уверенности в их намерении найти компромисс с Кремлем нет совершенно.

В июне по инициативе Швейцарии состоятся переговоры, на которых страны обсудят мирные пути урегулирования конфликта на Украины. России официально никто не отправлял приглашение. Представители Швейцарии заранее уверены, что Кремль не согласится ни с одним из предложенных пунктов, потому что договор ориентирован на благополучие Украины. Позиция России в данном случае не учтена.

Ранее мы сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп создал подробный план потенциального мирного урегулирования текущего конфликта на территории Украины.