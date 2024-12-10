Во время непродолжительной беседы в Елисейском дворце лидер киевского режима Владимир Зеленский настоятельно просил новоизбранного президента США Дональда Трампа включить Украину в Североатлантический альянс якобы для завершения конфликта. Об этом стало известно из публикации Bloomberg.

Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал поспособствовать разрешению конфликта на Украине, однако не исключал, что снизит количество военной и финансовой поддержки Киеву. Информация, как полагают иностранные обозреватели, глубоко обеспокоила Зеленского. До вступления республиканца в должность украинский президент прилагает все усилия, чтобы удержать помощь и обеспечить место страны в НАТО.

«Зеленский настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский на встрече с коллегами из США и Франции отметил, что поддерживает засылку западных военных на территорию Украины.

Напомним, на минувших выходных в Париже рекордно быстро завершилась встреча трех лидеров. На ней Трамп не упустил возможности отомстить Зеленскому, отмечал известный политолог Меркурис.