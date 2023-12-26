Сенатор Косачев предупреждает о провокациях со стороны стран Балтии

В ходе брифинга, организованного на площадке медиагруппы «Россия сегодня», зампред Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что страны Прибалтики будут по-прежнему запугивать своих граждан угрозой со стороны РФ и организовывать провокации на территории нашей страны, сообщает агентство «РИА Новости» .

Спикер отметил, что на территории стран Прибалтики появляется все больше военных баз НАТО и отряды их армий. В таких условиях сохраняется высокий риск провокаций в России.

«Вне всякого сомнения страны Балтии, дистанцировавшись от России и вступив в ЕС и в НАТО, оказались на периферии мировой политики. Я до этого говорил, что для Европы её силой были отношения с Россией – они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии», - высказал мнение зампред Совета Федерации Константин Косачев

Финляндия же меняла выбранную ранее геополитическую ориентацию, причем делала это радикально. Зампред Косачев считает такую позицию властей ошибочной.

Спикер также пояснил, что страны Прибалтики имеют кураторов на Западе, для которых важно сохранять власть на территории этих государств. Для этого необходимо заручиться поддержкой населения. Людям будут постоянно рассказывать, что Россия агрессивно настроена по отношению к ним.

«Единственной возможностью как-то напомнить о себе и обозначить своё место чуть подальше от периферии, а поближе к центру принятия решений на Западе является поддержание мифа о российской угрозе. В этом тоже нет никакого сомнения.», - отметил Константин Косачев

Спикер отметил, что со стороны России однозначно нет никакой угрозы, направленной против стран Прибалтики.

Ранее мы сообщали, что глава министерства обороны ФРГ предложил с целью сдерживания России разместить дополнительные войска в Прибалтике.