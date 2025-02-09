Сенатор Алексей Пушков в эфире Первого канала высказал мнение, что после развала либеральной Европы начнется процесс модификации правящих элит.

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что все больше стран больше не хочет оказывать помощь Украине. Создается впечатление, что правящие элиты в Европе — сильные лидеры. По мнению сенатора, данное предположение — миф. Не все смогут пережить кризис, который постепенно нарастает в странах ЕС.

«Надо дать Европе окончательно упасть, этой либеральной Европе, которая находится в кризисной ситуации, и надо дать закончить... достижение идеала, к которому они стремятся», — высказал мнение политик.

По мнению Пушкова, кризис власти уже происходит в Германии, Великобритании и Франции. Ситуация усугубляется отношением президента США Дональда Трампа к правящей элите Европы. Политик негативно относится к лидерам стран. Своего настроя Трамп не скрывает и открыто заявляет, что готов вести диалог с отдельными главами государства. Евросоюз он не признает. Сенатор считает, что отношение лидеров ЕС к Трампу аналогичное.

«Они его изображали новым Гитлером перед его избранием», — отметил сенатор.

Сенатор высказал мнение, что США может вступить в торговую войну с Евросоюзом. Многие страны уже устали от конфликта на Украине и не скрывают своей позиции.

«Поэтому с нынешней либеральной Европой договорится, невозможно. Но я даже не думаю, что с ними надо сейчас особо договариваться», — высказал мнение сенатор Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что сенатор Пушков оценил планы введения санкций против китайских компаний.