По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, страны Старого Света роют сами себе экономическую могилу, планируя ввести санкции против 25 китайских компаний за помощь России. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что при этом Брюссель делает данное действие с увлечением.

По мнению политика, и без этого европейские государства уже потеряли рынок РФ, трубопроводный газ, отечественную нефть и инвестиции в России. На носу у Евросоюза торговая война с Трампом, от которой европейская экономика пострадает еще больше.

Ранее сообщалось о планах приостановки закупок российской нефти Китаем и Индией из-за санкций.