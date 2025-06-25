Сенатор Рогозин после шутки о себе пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО

Сенатор и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале оценил шутку, которая прозвучала в его адрес в эфире Первого канала в программе КВН. Он назвал ее пошлой и несмешной.

К посту прикреплено выступление одной из команд КВН, чья шутка показалась сенатору некорректной. Он отметил, что будет разбираться, кто пишет подобные шутки для команды. Претензии также имеются к артистам, исполнившим шутки на сцене. Спикер предложил молодым людям оценить свои навыки в зоне спецоперации. Военнослужащие также могут научить их чувству юмора.

«Мы им дадим настоящие КВНы — ударные дроны „Князь Вандал Новгородский“, довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канал», — написал Рогозин.

Сенатор также выступает начальником ЦСН «Барс-Сармат». В своем телеграм-канале он активно рассказывает о ходе спецоперации. По его словам, на защиту Родины становится большое количество добровольцев. Он призывает граждан вступать в ряды военнослужащих РФ. ЦСН «Барс-Сармат» специализируется на разработке, боевой апробации и применении роботизированных электронных комплексов и систем.

По информации СМИ, шутка, которая вызвала критику Рогозина, была посвящена теме космоса. Один из участников команды «Негоден» заявил, что в докторской работе Рогозина упоминалось, что «космос на телку не меняют!». Команды выступали в ¼ финала Высшей лиги. Видео распространилось около 10 дней назад.

Ранее сенатор Рогозин пояснил, почему перемирие в украинском конфликте существует только в СМИ.