Сенатор США Пол считает выделение помощи Украине оскорблением американцев

Сенатор Рэнд Пол высказал мнение, что когда правительство США разрешает передавать деньги Украине, оно оскорбляет каждого американца. Об этом он написал на странице в социальной сети .

Сенатор-республиканец рассказал, что в субботу обсуждался законопроект, в рамках которого США намерены передать Украине деньги для охраны своих границ. Спикер отметил, что у США есть большие проблемы с охраной собственных границ. Возникает логичный вопрос, стоит ли решать проблемы чужой страны, когда есть аналогичные собственные.

Кроме того, автор поста отметил, что Украина известна своей коррумпированностью. Когда конгрессмены решают выделять деньги киевскому режиму, они оскорбляют каждого американца.

«Бюджетный законопроект направляет 60 миллиардов долларов сверх уже выделенных 113 миллиардов прямо в закрома режима, печально известного своей коррумпированностью. Одна из многих вопиющих трат ваших трудовых денег: 300 миллионов долларов – на помощь Украине в охране ее границ и развитии верховенства закона», — написал Пол в социальной сети Х.

Автор поста сообщил, что уже в воскресенье, 11 февраля, вопрос относительно выделения денег Украине может быть вынесен на голосование. Дискуссионный этап по данному вопросу будет завершен.

Ранее мы сообщали, что администрация президента США Джо Байдена пообещала блокировать помощь Израилю без выделения средств Украине. Финансирование двух стран должно быть согласовано в одном законопроекте.