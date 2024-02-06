Администрация Байдена пообещала блокировать помощь Израилю без выделения средств Украине

Президент Байден наложит вето на проект закона о выделении финансовой помощи Израилю. Это произойдет в том случае, если в документ не включат поддержку украинского правительства. Об этом сообщило административно-бюджетное управление Белого дома.

Эту точку зрения привел ТАСС. По мнению сотрудников данного ведомства, американский лидер заблокирует любой документ, в котором не будет прописано выделение необходимой помощи Киеву. Они назвали политической уловкой поддержку Израиля при одновременном отказе от подпитки финансами Украины. По их мнению, все должно идти в одном комплексе.

«Администрация призывает отвергнуть эту политическую уловку и скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении ассигнований на нужды национальной безопасности», - заявили в Белом доме.

В то же время спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон считает подобный вариант непроходным. Он уверен – сенаторы не будут голосовать за него.

Ранее появлялись сообщения, что Джо Байден допускает нецензурные высказывания в сторону своего основного соперника по предстоящим выборам Дональда Трампа. Президент нелицеприятно говорит о Трампе из-за его шуток в отношении Нэнси Пелоси, политика, который когда-то занимал пост спикера Палаты представителей.