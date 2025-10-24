Европейский союз оказывает давление на Сербию и Молдавию, вынуждая их присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на вступление в ЕС, несмотря на то, что это противоречит их национальным интересам, заявил в своем телеграм-канале бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что выгоднее Белграду и Кишиневу — ЕС или российские ресурсы.

По словам Додона, действующий президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности вводят граждан в заблуждение, обещая нереалистичное — вступление Молдавии в Европейский союз уже к 2028 году. При этом эксперт Перенджиев отметил, что Евросоюз заставляет Сербию уже около 10 лет принять санкции, особенно упорно ЕС давит с начала специальной военной операции на Украине.

«Белград уже давным-давно давление терпит и всячески ему противодействует. Хотя это все тяжелее и тяжелее, но пока президент Александр Вучич, Сербия на это не пойдет», — пояснил эксперт.

При этом с Молдавией ситуация сложнее из-за того, что там находится ставленник Евросоюза — президент Майя Санду.

«При этом ее руководство понимает, что введение санкций против России это не совсем против Москвы, это по сути против народа Молдовы и поэтому ей приходится думать, как все-таки выполнить задачу Евросоюза. С другой стороны, Санду думает: как сделать так, чтобы не получить серьезнейшее сопротивление оппозиционных сил, которые выступают за Россию. Здесь речь идет не о руководстве Молдовы, а о сопротивлении сильнейшей оппозиции, которая может не дать ввести эти санкции должным образом», — заключил Перенджиев.

