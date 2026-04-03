«Сердце разбито»: россиянка оплакивает погибшую под колесами авто собаку — в Сети же осудили женщину

В одном из поселков Кузбасса погибла домашняя собака. Ее хозяйка, не сдерживая слез, возлагает вину на водителя автомобиля. Однако пользователи соцсетей встали на сторону мужчины и раскритиковали женщину, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, инцидент произошел во вторник, 31 марта. Жительница Тяжинского района опубликовала в интернете информацию о гибели питомца. По ее словам, водитель иномарки, двигаясь по поселковой дороге, сбил собаку. Питомец погиб мгновенно.

В посте женщина признается в любви своему питомцу. Она рассказывает, какой была ее собака. В адрес водителя адресует неприятные слова. Автор уверена, что действия мужчины были целенаправленные.

«Мне тебя будет не хватать», — написала собственница погибшего пса.

В Сети также появилась запись, запечатлевшая момент, как легковой автомобиль сбил пса. Пользователи интернета выразили соболезнования в связи с гибелью животного. Однако некоторые комментаторы все же осудили владелицу — за то, что собака гуляла без присмотра и поводка.

