Серебро, бронза и Кубок России: в Подмосковье проводили в последний путь бывшего защитника «Динамо»

В субботу, 14 марта, в подмосковном поселке Жилино состоялась церемония прощания с известным российским футболистом Сергеем Некрасовым, сообщил ТАСС.

По информации издания, траурное мероприятие прошло в морге Областного госпиталя для ветеранов войн. О смерти спортсмена на 54-м году жизни после продолжительной болезни стало известно во вторник,10 марта.

Некрасов оставил заметный след в истории отечественного футбола. Наибольшую известность ему принесли выступления за московское «Динамо», где он провел восемь сезонов — с 1992 по 1999 год. В составе бело-голубых защитник стал обладателем Кубка России, а также трижды поднимался на пьедестал чемпионата страны: завоевал серебро в 1994 году и дважды брал бронзу — в 1993 и 1997 годах.

Помимо «Динамо», в карьере Некрасова были махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», «Видное» и «Зоркий», столичный «Титан» и иркутская «Звезда». В активе футболиста также один матч за сборную России.

