Тромб или инсульт: названа предварительная причина смерти звезды сериалов «Склифосовский» и «Не родись красивой»

Кинодеятель и режиссер Ольга Грекова, близкая к семье актера Сергея Бережнова, поделилась с aif.ru подробностями его внезапного ухода из жизни.

Звезда российских сериалов «Склифосовский» и «Не родись красивой» Сергей Бережнов скончался на 65-м году жизни. По словам Ольги Грековой, днем актер чувствовал себя совершенно обычно — выполнял поручения супруги, заходил в магазин и аптеку, приобретал лекарства. Никаких жалоб на самочувствие от него не поступало.

«Все случилось совершенно неожиданно», — поделилась она.

Все изменилось в считанные минуты. Мужчине внезапно стало плохо, и спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой помощи предположила, что причиной мог стать тромб или инсульт. Точные обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

«Точно причину смерти еще сказали», — отметила Грекова.

Собеседница издания также отметила многогранность натуры Сергея. В 90-ые годы он вместе с единомышленниками основал музыкальный коллектив и много ездил с концертами. При этом интересно, что первое высшее образование Бережнов получил в медицинской сфере — он был дипломированным врачом.

«У него уникальная судьба: он сначала получил медицинское образование, был реаниматологом-анестизиологом, спасал людей. И вдруг у него такой поворот, он поступает в театральный институт», — поделилась Грекова.

