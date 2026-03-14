Тромб или инсульт: названа предварительная причина смерти звезды сериалов «Склифосовский» и «Не родись красивой»
Кинорежиссер Грекова: актеру Бережнову стало плохо после похода в аптеку
Фото: [Медиасток.рф]
Кинодеятель и режиссер Ольга Грекова, близкая к семье актера Сергея Бережнова, поделилась с aif.ru подробностями его внезапного ухода из жизни.
Звезда российских сериалов «Склифосовский» и «Не родись красивой» Сергей Бережнов скончался на 65-м году жизни. По словам Ольги Грековой, днем актер чувствовал себя совершенно обычно — выполнял поручения супруги, заходил в магазин и аптеку, приобретал лекарства. Никаких жалоб на самочувствие от него не поступало.
«Все случилось совершенно неожиданно», — поделилась она.
Все изменилось в считанные минуты. Мужчине внезапно стало плохо, и спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой помощи предположила, что причиной мог стать тромб или инсульт. Точные обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.
«Точно причину смерти еще сказали», — отметила Грекова.
Собеседница издания также отметила многогранность натуры Сергея. В 90-ые годы он вместе с единомышленниками основал музыкальный коллектив и много ездил с концертами. При этом интересно, что первое высшее образование Бережнов получил в медицинской сфере — он был дипломированным врачом.
«У него уникальная судьба: он сначала получил медицинское образование, был реаниматологом-анестизиологом, спасал людей. И вдруг у него такой поворот, он поступает в театральный институт», — поделилась Грекова.
Ранее сообщалось, что стала известна причина смерти актера Василия Скромного из «Приключений Электроника».