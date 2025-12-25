«Серьезная нагрузка для бюджета»: даже небольшой рост тарифов ЖКХ обернется переплатой в 30 тыс. руб. в год

Экономист Леонид Вараксин рассказал, что рост коммунальных тарифов в 2025 году — это отложенный эффект предыдущих лет, когда под административным воздействием регионам удавалось снижать нагрузку с граждан, сообщил nashgorod.ru.

По мнению эксперта, теперь регионы фактически наверстывают паузу, что автоматически отражается на данных в квитанциях. Специалист по вопросам ЖКХ Павел Сурьмин высказал мнение, что региональные власти стараются снизить нагрузку с населения. Так, индексацию разделяют на два этапа.

«Для людей это все равно означает резкое подорожание коммуналки во второй половине года», — отметил Павел Сурьмин, специалист по вопросам ЖКХ.

Корреспондент издания посчитал, как в 2026 году изменятся тарифы для жителей Тюмени. Анализ показал, что для однокомнатной квартиры или студии плата за коммунальные услуги составит 5,5–6 тыс. руб. Горожанину придется заложить в бюджет на 1,5 тыс. руб. больше, чем сейчас.

Платежка за двухкомнатную или трехкомнатную квартиру для семьи из трех человек в 2026 году будет содержать в себе такие цифры: 9,5–10,5 тыс. руб. Если посчитать годовую переплату, то она составит 30 тыс. руб. Сложнее всего придется жителям больших квартир и домов. В 2026 году они будут платить около 16 тыс. руб.

«Коммунальные платежи — это обязательный расход, от которого невозможно отказаться. Поэтому даже небольшой рост в процентах превращается в серьезную нагрузку для семейного бюджета», — подчеркнула Ирина Решетникова, финансовый консультант, эксперт по личным финансам.

