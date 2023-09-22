Сергей Багин: Удмуртия перейдет на IP-телефонию для оптимизации работы поликлиник

И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, который недавно занял данный пост, рассказал о намерении ввести в регионе IP-телефонию, сообщает udm-info.ru .

Спикер отметил, что как только регион станет использовать IP-телефонию, разрешится ряд проблем. Так, руководители медучреждений будут следить за тем, сколько звонков в день принимает организация, как ведут беседу с пациентами и их родственниками сотрудники медицинских учреждений. Доступ к базам будет также у представителей минздрава.

Сергей Багин отметил, что подобную систему используют в коммерческих медицинских учреждениях. Опыт оказался положительным и результативным.

Спикер отметил также еще одну удобную функцию IP-телефонии – как только житель будет набирать номер «122» его запрос автоматически переведут в ту поликлинику, к которой он закреплен территориально.

Проект уже находится на стадии разработки. Есть все основания полагать, что к концу следующего года он начнет функционировать.

«Сейчас уже идет работа с «Ростелекомом», они просчитывают необходимые затраты, с минцифры региона мы этот вопрос проговорили», - рассказал и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин

Ранее стало известно, что медикам удалось спасти жителя Подмосковья, который был ранен в голову стрелой арбалета.