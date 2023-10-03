Сергей Лавров: РФ намерена укреплять поддержку в сферах безопасности Южной Осетии

Во вторник, 3 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым, пишет агентство «РИА Новости».

Спикер отметил, что диалог между странами носит динамичный характер. Вопросы решаются на всех правительственных уровнях, начиная от глав правительств, а заканчивая МИД.

Россия намерена и дальше способствовать укреплению отношений любого характера: социально-экономической сферы, обороны, безопасности. Значимых результатов было достигнуто в 2022 году в торговой отрасли, в частности, в вопросах инвестирования.

«Важно, что реализуются инвестиционные программы на ближайшие три года, начата уже госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года включительно», - заявил Сергей Лавров

В ходе переговоров с президентом Южной Осетии А.Э. Гаглоевым Сергей Лавров выразил благодарность за активную помощь, оказанную российским военным в зоне СВО.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжания. Глава МИД поблагодарил за гуманитарную помощь, которую оказывает республика для достижения целей РФ в зоне СВО. Бойцы России получают помощь на регулярной основе.

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