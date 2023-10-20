Сергей Зимний: как сделать жизнь успешнее, выполняя правила этого дня

Народные приметы переходили из поколения в поколение. Современные люди также стараются придерживаться определенных правил. 20 октября празднуют Сергиев день. Жизнь может стать успешнее, если сегодня соблюдать определенные рекомендации, сообщает novostivolgograda.ru .

Согласно поверьям, Сергия казнили в 300 году из-за веры в христианство. Теперь 20 октября православная церковь чтит его память.

В старину в этот день печь растапливал самый младший член семьи. В нынешнюю эпоху это правило не актуально для жителей больших городов, но остальные советы легко применить каждому. Так, если в доме есть домашнее животное, то хозяин сначала должен покорить его, а уже потом завтракать самому.

После этого дня наступают холода, поэтому день еще называют Сергеем Зимним. Иногда первые морозы наступали именно 20 числа. В связи с эти принято позаботиться о зиме – заполнить кладовые запасами на зиму в виде консервации.

Не допустить отсутствия финансов легко, если в этот день отказаться от приготовления любой выпечки. Важно избегать конфликтов со всеми, с кем человек контактирует сегодня: близкие, коллеги, прохожие. Не стоит ничего подымать с земли.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что 20 октября лучше пойти в церковь. Девушкам важно умыться особенным способом, а всем людям в этот день легко избавиться от бед. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».