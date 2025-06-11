Серия муралов о подвиге сибиряков появилась в городах региона

В 11 городах Сибири в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появились муралы, прославляющие образ сибиряка — человека, который готов работать во благо своей страны в самых сложных условиях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, партнер проекта — Сбербанк. В каждом городе выбирали знаковое здание, на котором художники-монументалисты оставляли след для будущих поколений. На каждом мурале изображен символичный образ сибиряка. Организаторы решили напомнить, как трудовой подвиг каждого работника сделал регион мощным промышленным краем. Серия муралов — напоминание россиянам о важности народного единства, которое проявилось во время Великой Отечественной войны.

По информации издания, многие кузбассовцы в годы войны не только защищали соотечественников на фронте. Они также тяжело работали на заводах и предприятиях. В сложные времена регион продолжал развиваться как промышленный край. Автор работ — уроженка Новосибирска Марина Ягода, чьи работы прославились за пределами региона. Муралы реализованы силами бюро стрит-арт художников «ТакНадо».

«Надеемся, что этот пример вдохновит и другие компании. Ведь вместе мы можем создавать искусство, которое объединяет, вдохновляет — и делает наши города по-настоящему живыми и любимыми», — рассказала Марина Яки, координатор проекта бюро художников «ТакНадо».

Ранее сообщалось, что в Кемерово для сохранения памяти запустили проект «Величие опыта».