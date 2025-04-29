Серийного магазинного вора задержали: кузбассовец продавал украденный сыр и масло

В полиции Кузбасса проинформировали, что в Новокузнецке будут судить серийного магазинного вора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве сообщили, что уголовное дело возбудили против 38-летнего жителя Новокузнецка. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух фактов хищения товаров в магазине. Кражу заметили сотрудники торговой точки во время проведения инвентаризации. Сумма ущерба составила 7 тыс. руб.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого», — указано в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что задержанный гражданин ранее привлекался к аналогичным преступлениям. Свою вину он не отрицал. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что он приходил в магазин два раза. Каждый раз забирал с полки продукты, в частности, сыр и сливочное масло. Он прятал их под одеждой и проходил мимо кассы. Товары не оплачивал. В полиции продемонстрировали видео с камер наблюдения, установленных в магазине.

По информации полиции, похищенные продукты мужчина продавал. Незаконно вырученные деньги тратил на собственные нужды. Материалы дела переданы в суд. Срок максимального наказания за подобные правонарушения достигает одного года ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что петербуржец получил почти восемь лет за кражу упаковок с яйцами.