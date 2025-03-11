Сероводород превысил нормативы в Нижнем Тагиле в Международный женский день

По данным издания, пользователи телеграм-канала TagilCity сообщали, что в пятницу, 7 марта, они ощущают неприятный запах в воздухе. Один из местных жителей предположил, что в городе превышена норма содержания в кислороде сероводорода. Люди рассказывали также о смоге. Они отмечали, что чувствуют себя плохо. Например, быстрее устают, чем обычно, постоянно хотят спать. Тагильчане связывали общее самочувствие с выбросами вредных веществ.

«Вонь ужасная вечером»; «Вонь канализацией. Это сероводород», — писали пользователи телеграм-канала TagilCity .

По официальным данным УГМС, на протяжении трех дней перед Международным женским днем в городе фиксировали превышение содержания сероводорода. В субботу, 8 марта, превышение вредного газа также было замечено, но уже в более низких параметрах.

Ранее жители Карелии заявили, что поселок засыпает черным пеплом из-за работы котельной.