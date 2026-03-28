Сестра Меладзе — гражданка Британии: Лиана Меладзе владеет 75 % компании Musilian Limited в Лондоне

Сестра певца Валерия Меладзе и композитора Константина Меладзе, Лиана, стала собственницей бизнеса в Лондоне и вступило в гражданство Великобритании, сообщило РИА Новости после анализа британской корпоративной отчетности.

Согласно информации издания, к началу осени 2025 года родственница российского артиста получила подданство Соединенного Королевства. Ей принадлежит три четверти акций компании Musilian Limited, зарегистрированной в Великобритании в ноябре 2024 года. Деятельность фирмы связана с записью музыки и созданием видеоконтента. При этом Лиана Меладзе не меняла профессиональный профиль — в России она занимает пост продюсера на лейбле Velvet Music.

По информации издания, лейб в России в разное время сотрудничал с такими звездами российского шоу-бизнеса, как Вера Брежнева, Анита Цой, Полина Гагарина, Валерий Меладзе. В Британии собственница акций компании Musilian Limited сначала фигурировала в документах как гражданка Грузии. Однако в сентябре 2025 года в учредительных документах указано, что она является гражданкой Британии.

РИА Новости напомнили, что после начала спецоперации на Украине певец Валерий Меладзе уменьшил количество концертов для публики в России и ограничил посещение светских мероприятий. В 2022 году исполнитель выступил в Дубае, где поздравил гостей с Новым годом. Там же со сцены он произнес лозунг украинских националистов.

