«Энергосберегающий» танцор Берегуля впервые рассказал об увольнении после 25 лет работы с Булановой

Четверть века Дмитрий Берегуля был неотъемлемой частью сценического образа Татьяны Булановой, но полгода назад он покинул команду певицы при обстоятельствах, о которых теперь решил высказаться открыто. Танцор записал видеообращение, в котором рассказал, почему их многолетнее сотрудничество завершилось конфликтом и чувством личной обиды, сообщает Super.

Берегуля проработал с Булановой 25 лет — срок, который для шоу-бизнеса можно назвать вечностью. Как рассказал танцор, первый конфликт начался после того, как он обратился к певице с просьбой об отпуске на время осеннего тура, который насчитывал порядка 35 концертов. Тогда причиной столь длительного отсутствия, по словам Дмитрия, были проблемы со спиной.

«Каждый день концерт, а то и два, каждый день — переезд в другой город. Я реально понимал, что я уже не вывожу. Потому что мы до этого уже примерно полтора года в таком графике проработали», — поделился артист.

Берегуля признался, что решение далось ему непросто. Он вынашивал его около месяца, понимая, что может потерять место в команде. Но ставка была на здоровье: если не дать себе время на восстановление, можно было вовсе распрощаться с возможностью танцевать.

Последствия не заставили себя ждать: танцора сняли с летних коротких туров, а затем стали ставить на концерты все реже. В итоге, иронично отметил Берегуля, он «зазвездился и ушел от Тани Булановой».

Сейчас Дмитрий не скрывает, что обижен — прежде всего на то, что его не захотели понять. По мнению Берегули, решение о его отстранении было продиктовано не производственной необходимостью, а желанием наказать и проучить.

