Сеть мужских консультаций предложила открыть председатель Совфеда Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов высказала мнение, что в России необходимо распространять практику открытия мужских консультаций. Слова политика приводит телеграм-канал издания Daily Storm.

Политик отметила, что в некоторых российских городах функционируют мужские консультации. Например, в Москве можно найти медицинские учреждения, где отдельно ведут прием для женщин и мужчин. Такие здания разделены на две части. У входной двери каждой висит табличка «женская консультация» и «мужская консультация». Спикер уверена, что другие города должны перенимать подобный положительный опыт.

«Заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано "женская консультация", он не пойдет», — сказала Матвиенко.

Матвиенко рассказала, что в России растет количество семей, которые принимают решение быть многодетными. Спикер уверен, что рождение детей может стать модным отечественным трендом. Тенденция превратится в критерий успешности. Для этого необходимо создавать для граждан определенные условия. Некоторые категории населения, например, студенческие семьи нуждаются в особенной поддержке.

«Нужна настоящая перегрузка», — рассказала политик.

Спикер отметила, что предложенные меры позволят улучшить демографические показатели.

